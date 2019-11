Messina porto sicuro per la Commissione Europea, in arrivo la Ocean Viking con 213 naufraghi

Arriverà intorno alle 14, tempo permettendo, al molo Norimberga la Ocean Viking, la nave di soccorso gestita dalle ong SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere con a bordo 213 persone salvate in diverse operazioni la scorsa settima nel Mediterraneo centrale.

Italia, Germania, Francia e Malta hanno congiuntamente richiesto alla Commissione europea l’attivazione della procedura di ricollocamento dei migranti a bordo della Ocean Viking. È la prima volta che accade: l’intervento europeo viene sollecitato da tutti i Paesi che hanno condiviso il pre-accordo de La Valletta.

È un passo significativo in vista di una gestione realmente solidale dei flussi migratori che interessano la rotta mediterranea. Sulla scorta di tale richiesta è stato individuato in Messina il porto di sbarco.

Lo scorso 22 novembre una donna nella fase tarda della gravidanza con gemelli, e un uomo con ferite da arma da fuoco subite in Libia, sono stati evacuati con successo dalla Ocean Viking a Malta in elicottero. Il team medico multisettoriale ha dichiarato che entrambi i casi richiedevano un livello di assistenza che non poteva essere fornito sulla nave.

