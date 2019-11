Taobuk a Messina, conversazione tra il giornalista Ferruccio De Bortoli e l’economista Francesco Grillo

Nell’ambito della rassegna “Leggere il presente”, promossa e organizzata in sinergia dall’Università di Messina e da Taobuk – Taormina International Book Festival, si svolgerà mercoledì 27 novembre, alle ore 12.00, l’incontro-dibattito con due intellettuali di primo piano, il giornalista Ferruccio De Bortoli e l’economista Francesco Grillo, che affronteranno il tema Sguardi sul futuro: Prospettive e analisi per superare la crisi di fiducia che attraversa il Paese Italia, in una conversazione moderata dalla professoressa Maria Teresa Collica.

Nel corso dell’evento, il dialogo con le due personalità si focalizzerà su argomenti cardine del nostro presente: da una parte un serpeggiante richiamo al populismo e un avvicendarsi delle tecnocrazie e delle élite finanziarie, dall’altra il ruolo di sempre maggior risalto che la Cina riveste nell’economia mondiale, riscrivendo geometrie ed equilibri.

