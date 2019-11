Chiusa al transito la strada che collega San Michele a Portella a Messina, lavori in corso

Lavori in corso sulla strada che collega San Michele a Portella a Messina, chiusa al transito per una frana che ha invaso la carreggiata nella serata di ieri, rendendo impossibile il transito dei veicoli. Il costone è venuto giù sull’arteria all’altezza di contrada Linata.

A causare lo smottamento molto probabilmente la forte pioggia caduta a dirotto su Messina nelle ultime ore, ma si pensa anche al passaggio di alcuni cinghiali.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale che hanno messo in sicurezza la strada ed è stata allertata anche la protezione civile.

Era già stato effettuato un sopralluogo dei tecnici del Comune, nello specifico con il geometra Marco Mancuso della protezione civile e del geologo Sebastiano Giovanni Monaco, per capire quale fosse la situazione, perché le prime segnalazioni di pietre disseminate lungo la strada erano arrivate in mattinata.

«La parte rocciosa, frastagliata, era già attenzionata, prontamente la ditta è stata incaricata di effettuare l’intervento ma non abbiamo avuto il tempo. La situazione comunque è sotto controllo», ha rassicurato l’assessore comunale Massimo Minutoli. Questa mattina alle 7 sul posto i tecnici della Telecom per rimuovere i pali pericolanti della linea telefonica e contemporaneamente gli operai della ditta del pronto intervento della protezione civile inizieranno la pulizia di quella parte del costone e capire cosa c’è sotto.

Si rimuoveranno i pericoli e sistemate le radici già fuori, per concludere con la messa in sicurezza del tratto. «E’ una delle situazioni monitorate a seguito degli eventi meteorologici, stiamo approfondendo per capire l’origine della frana e se ci sono stati interventi da parte di terzi che potrebbero aver creato qualche problema».

