Fiamme su un traghetto nello Stretto, nessun ferito

Un principio d’incendio si è sviluppato intorno alle 15:50 a bordo della nave traghetto Villa San Giovanni, in servizio tra Reggio Calabria e Messina. Allertati i soccorsi, da Messina è stato chiesto l’intervento della Capitaneria di porto di Reggio che ha inviato due motovedette.

La nave è stata portata in una rada davanti al litorale tra Gallico e Catona, a Reggio. Nessuno pericolo, è stato riferito, per le persone a bordo. Secondo la Capitaneria, il principio d’incendio è stato causato da avaria tecnica. Sono in corso accertamenti.

I mezzi impiegati per il soccorso sono stati un rimorchiatore Megrez, CP 852 di messina e cp 265 e Cp 874 della direzione marittima di Reggio calabria, un unità Vigili del Fuoco, la motovedetta cp 265 della Direzione Marittima di Reggio calabria recupera a bordo n.22 passeggeri e successivamente li sbarca nel porto di Reggio Calabria. Nave Villa San Giovanni procede nel porto di Reggio Calabria a rimorchio del Megrez.

