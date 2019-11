Tenta una “truffa dello specchietto”. I Carabinieri denunciano un giovane siracusano

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Malvagna hanno deferito, in stato di libertà, il 31enne S.U. originario della provincia di Siracusa, per aver tentato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”.

Nel corso della mattinata, una persona denunciava ai Carabinieri della Stazione di Malvagna che, poco prima, nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT), era stata vittima di un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto per un importo di alcune centinaia di euro. La vittima indicava nella denuncia una sommaria descrizione del truffatore e del veicolo sul quale viaggiava. Pertanto la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Taormina diramava a tutte le pattuglie sul territorio i dati del veicolo da ricercare.

A distanza di qualche ora, i Carabinieri della Stazione di Malvagna, dopo aver visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, hanno individuato l’autovettura utilizzata e, grazie alle indicazioni fornite dalla denunciante, hanno identificato nel conducente del mezzo l’autore del tentativo della truffa. Pertanto il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di tentata truffa.

