Aggressione a Lo Monaco, arrestato un pluripregiudicato di Catania

Lo ha avvicinato e preso a calci e pugni, mercoledì mattina, mentre era al bar del traghetto che da Messina conduceva a Villa San Giovani. E’ stato un noto pluri pregiudicato catanese ad aggredire l’amministratore delegato del calcio Catania, Pietro Lo Monaco. L’uomo è stato arrestato per violenza privata aggravata dalla Digos della questura di Catania a conclusione di accurate indagini grazie da parte della Digos di Catania in raccordo con i colleghi della Digos reggina.

L’arresto è arrivato entro le 48 ore “previste dalla normativa vigente a causa o durante i trasferimenti verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive”. In seguito all’aggressione Lo Monaco aveva deciso di interrompere il viaggio verso Potenza, dove era in programma un incontro di coppa Italia.

Secondo gli investigatori della polizia l’episodio di violenza contro Lo Monaco è da inserirsi in un contesto di pressioni violente atte ad ottenere l’abbandono della carica di amministratore delegato della gestione del club calcistico.

