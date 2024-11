Tragedia a Milazzo: schianto con il parapendio, morto un uomo e grave la figlia

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia per una famiglia trentina in vacanza a Milazzo. Intorno alle 14, nell’area dove sorgeva la discoteca Le Cupole, un incidente con il parapendio ha coinvolto padre e figlia, trascinati dal forte vento e finiti contro un’impalcatura in ferro.

I soccorsi immediati e il bilancio drammatico

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Messina, con una squadra del Distaccamento di Milazzo munita di autopompa serbatoio e un pick-up attrezzato. I due feriti sono stati messi in sicurezza e affidati alle cure del personale sanitario del 118. La figlia, 30 anni, apparsa subito in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina. Durante l’impatto, la giovane ha riportato lesioni gravissime che hanno comportato la perdita di un piede.

Il padre, classe 1967, era stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Fogliani” di Milazzo. Sebbene inizialmente le sue condizioni non apparissero particolarmente preoccupanti, ha subito un arresto cardiaco improvviso, rivelatosi fatale.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il parapendio, probabilmente reso instabile dal forte vento, è diventato incontrollabile, trascinando i due contro una struttura metallica situata lungo la costa. La zona è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che hanno anche prestato assistenza antincendio durante le operazioni di atterraggio e decollo dell’elisoccorso. La famiglia, proveniente dal Trentino Alto Adige, si trovava in vacanza a Milazzo. L’incidente ha sconvolto la comunità locale, che si stringe intorno alla giovane ancora ricoverata in gravi condizioni e alla famiglia colpita da questa tragedia.

Le indagini in corso

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni atmosferiche o alla sicurezza delle attrezzature utilizzate.

