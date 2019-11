Gioiosa in…Moda musica e cabaret, inizia il Natale

Il 6 Dicembre, Gioiosa Marea aprirà il periodo natalizio con la manifestazione “Gioiosa in…….Moda, musica, cabaret”, che si terrà presso l’Auditorium comunale, a partire dalle ore 21.

Una serata all’insegna della buona musica, di tante risate, con esposizioni dei migliori prodotti dell’artigianato locale, il tutto condito dal meglio delle performance degli artisti locali.

La manifestazione nasce da un’idea della Pro loco di Gioiosa in collaborazione con i commercianti del luogo. La direzione artistica è affidata a Marco Mollica, noto musicista gioiosano.

“Una spensierata serata in allegria per far conoscere le tante opportunità di scelta che le attività locali offrono in questo magico periodo dell’anno – afferma Tino Mastrolembo presidente della Pro loco -. E’ un momento di incontro, che ha come obiettivo di far ritrovare i rapporti umani nell’era del web”.

“Gioiosa in….” è una momento ricco di spettacoli che offrirà nel corso della serata anche piacevoli sorprese.

