Amatori Basket Messina perde contro Piazza Armerina

Sconfitta netta per il Tricenter Messina contro il forte Piazza Armerina. La formazione di coach Restanti incappa in una serata storta in cui non funziona davvero nulla a partire dall’intensità messa in campo e non riesce in alcun modo a contrastare gli avversari che prendono il largo fin dal primo quarto chiuso 8-22. Le pessime percentuali al tiro e il deficit a rimbalzo, nonostante gli sforzi di un gladiatorio Valitri e di Ioppolo (miglior marcatore nero-arancio con 13 punti) non consentono a Messina di rimanere in scia agli ospiti all’intervallo, dove sono doppiati nel punteggio (18-36). Un po’ meglio nella ripresa, ma la prestazione complessivamente rimane ben lontana dalla sufficienza, Piazza Armerina con merito porta a casa la vittoria sfruttando l’esperienza dei suoi uomini e i centimetri in più a rimbalzo e l’insolita passività dei peloritani. Ad abundantiam, anche l’arbitraggio, apparso ai più poco uniforme nel metro di giudizio, ha penalizzato oltremodo i nero arancio, con un totale di 28 falli fischiati contro i 10 degli ospiti. Gara dunque da archiviare velocemente come un incidente di percorso per il Tricenter che avrà una pronta occasione di riscatto nel prossimo turno nell’importante trasferta di Aci Bonaccorsi in un match contro una diretta avversaria per la salvezza.

Tabellino: Tricenter Amatori Messina – Piazza Armerina 46-68 Tricenter Amatori Messina: Rizzo, Criscenti 6, Bonfiglio 4, Cannata 5, Spanò 2, Zaccone 4, Valitri, De Gaetano, Migliorato ne, Agrillo, Maggio 12, Ioppolo 13. Allenatore: Restanti. Assistente: Franciò Piazza Armerina: Jammeh 2, Talluto 5, Ciancio M. 14, Ciancio A., Sortino 9, Lokan 6, Pecoraro 1, Caiola E. 15, Caiola G. 16, Santanna. Allenatore: Di Masi. Assistente: Barravecchia Parziali: 8-22,10-14 (18-36), 16-18 (34-54), 12-14 (46-68). Arbitri: Daniele Barbagallo e Marinancy Patanè di Acireale (CT)

Usciti per cinque falli: Bonfiglio, Maggio. Falli: Amatori Messina 28, Piazza Armerina 10.

