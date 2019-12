Parolimparty & Friends: presente anche l’Ente Nazionale Sordi di Messina con il servizio di interpretariato, c’è anche Maria Grazia Cucinotta

Arriva anche dalla splendida Maria Grazia Cucinotta l’invito a partecipare in tanti al Parolimparty & Friends, l’evento in programma il 7 dicembre al Palacultura che coniuga buona musica e tante risate, con la presenza sul palco della music band I Fuori Orario e del comico messinese Denny Napoli e con lo spettacolo del duo comico palermitano I Soldi Spicci. Non solo divertimento ma soprattutto una causa nobilissima alla base dell’evento: il ricavato della serata, infatti, sarà destinato alla realizzazione del Parolimparty 2020, la mega convention da spiaggia rivolta ai disabili ma aperta a tutti che già nelle sue prime edizioni ha riscosso tantissimo successo e si prepara a festeggiare il suo terzo compleanno il prossimo settembre, quando presso il Lido Open Sea AISM di Milazzo andrà in scena la terza attesissima edizione. Già tanti gli attestati di stima per l’evento in programma, cosi sono tante i rapporti attivati per l’occasione come, ad esempio quello cono l’Ente Nazionale Sordi di Messina che, entusiasta di poter condividere questo bellissimo progetto, per l’occasione e per la prima volta metterà a disposizione del pubblico presente il servizio di interpretariato per tutta la durata dell’evento.

Sarà possibile godersi lo spettacolo del Parolimparty & Friends acquistando i biglietti online su www.ticketone.it oppure presso tutti i rivenditori autorizzati ticketone. I neo-maggiorenni ed i Docenti, inoltre, avranno la possibilità di acquistare il biglietto usufruendo del bonus “18App” o “Carta del Docente”. Per gli Under 10, inoltre, tariffe agevolate.

