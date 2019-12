A Messina l’Iniziativa “Un Albero per Achille” in memoria dell’ing Baratta, in arte Aldobrando

A Messina tra le iniziative per la Festa dell’Albero che si celebra il 21 novembre, è stato piantato e donato in memoria del compianto ing. Achille Baratta in arte Aldobrando, un Alloro (Laurus nobilis) in una aiuola di Viale Annunziata vicina alla rotatoria prossima al capolinea del tram.

Presenti alla cerimonia la moglie dell’ingegnere artista, la figlia Giovanna, tanti amici, tra cui l’architetto Gisella Schirò ideatrice dell’iniziativa “Un Albero per Achille”, l’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, Saverio Tignino agronomo del Comune di Messina, Enzo Colavecchio in rappresentanza di Legambiente dei Peloritani, mons. Vincenzo D’Arrigo che ha benedetto l’alberello, il Preside Santi Longo e insegnanti della scuola dell’infanzia “Matteotti” dell’Istituto Comprensivo “Boer – Verona Trento”, con le loro scolaresche.

Infine, accanto alla rigenerata ed elegante aiuola, amici e parenti lo hanno ricordato con dediche e poesie, come Francesco Schirò che ha letto la poesia “Achille Baratta, all’impruvvisu canciasti paradiso”.

