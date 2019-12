I sanfratellani tengono il passo: l’A.S.D. San Fratello non molla i piani alti

Continua la scia dei risultati positivi: l’A.S.D. San Fratello anche se con qualche difficoltà, va dritto per la sua strada.

Al Gagliani di San Fratello, i nero verdi ospitano il Furnari Portorosa con un approccio alla gara ottimo, consapevole di avere davanti a loro una buona squadra.

Passano 20 minuti ed ecco il gol di Marino che non smentisce la nomea di bomber che gli stanno affibbiando. Il baby bomber sanfratellano, viene mandato in rete dal solito prof. Bontempo che con un assist dei suoi contribuisce a portare momentaneamente in vantaggio il San Fratello che successivamente non sa approfittare di due occasioni limpide per passare ulteriormente in vantaggio prima con Calabrese e poi con Carbonetto; e come se i nero-verdi non avessero lucidità e di fatto sprecano diverse occasioni che gli potrebbero permettere di chiudere in serenità il primo tempo. Il Furnari approfittando degli errori dei padroni di casa, pareggiano i conti con un calcio piazzato con il contributo del difensore nero verde Drago che aiuta Puleo a realizzare il gol del pareggio, un gol che sveglia il Furnari e che stordisce il San Fratello: Puleo e Schepis potrebbero portare un vantaggio la loro squadra ma sciupano clamorosamente. Chiudere il primo tempo in svantaggio, sarebbe stato per il San Fratello una beffa, visto che i ragazzi di Reale hanno avuto più occasioni, hanno imposto di più il loro gioco e hanno avuto più occasioni fallite incredibilmente.

Non sappiamo cosa ha detto Reale negli spogliatoi, ma di fatto i nero-verdi, mettono gli avversari alle corde, Daniele Drago per farsi perdonare è lesto a mettere in rete la seconda rete del San Fratello, sfruttando un passaggio su punizione di Bontempo, tutto questo a 5’ della ripresa. Ma non finisce qui perché grazie ad una disattenzione della difesa nero-verde, Puleo riporta a parità il Furnari. Reale non ci sta, vuole i tre punti ad ogni costo, Calabrese vuole il regalo per il suo 43essimo compleanno e prima Carbonetto e poi il grandioso Bontempo, migliore in campo, mettono le candeline sulla torta regalando non solo al capitano ma a tutti i tifosi del San Fratello i tre punti che permettono ai nero-verdi di stare ai piani alti con 22 punti e non mollare la presa, rimanendo a due punti dall’Aquila e dalla Futura e a un punto dalla Sfarandina.

Carbonetto con una zampata da vero centravanti e Bontempo con una pennellata su punizione mettono il sigillo ad una gara che poteva cambiare volto visto la tenacia degli avversari bravi a sfruttare gli errori. Da quel momento il Furnari è sotto anestesia. Il San Fratello esce dal campo con la testa alla gara di coppa che si disputerà al Gagliani mercoledì 4 dicembre.

“Il passaggio del turno è ancora in bilico, non possiamo cullare del risultato dell’andata– afferma Mister Reale nel dopo gara- affronteremo lo Sporting Termini con la consapevolezza che è una grande squadra e che nel suo girone sta andando bene, è la seconda in classifica e ha vinto 3 a i contro il Petralia Soprana. Quindi vengono da noi motivati e carichi per passare il turno, cosa che non permetteremo, perché vogliamo andare sino in fondo”.

A.S.D. San Fratello 4- Furnari Portorosa 2

Reti: Marino (S.F) Puleo(F.P) Drago (S.F) Puleo(F.P) Carbonetto e Bontempo (S.F)

A.S.D. San Fratello: Versaci 7, Naro7,(70’ Galati s.v) Salanitro 7(85’ Cobuz s.v), Margò 7, Drago 7.5, Cortese 7, Mangione 7, (75’ Emanuele s.v.) Bontempo 8, Calabrese 7, Carbonetto7.5 (Nicosia s.v.) Marino 7.5 (80’Caprino s.v). All. Reale 8

Arbitro: Gabriele Vallelunga, della sezione di Palermo

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it