Il Natale C&T si propaga tra Onde Sonore e non solo

Il Natale per il Gruppo Caronte & Tourist ha una doppia anima che si sviluppa tra solidarietà e arte, due elementi attorno a cui è stato costruito un programma natalizio ricco di eventi e iniziative che ha come fulcro Onde Sonore, l’ormai consolidata kermesse artistica che, giunta alla sua quinta edizione, si propone ogni anno come un’occasione unica per la città di vivere momenti di festa contrassegnati da un alto livello di musica live.

Un intrattenimento di spessore ma mai fine a sé stesso: oltre alla volontà di dare spazio alla cultura musicale made in Sicily e intrattenere i suoi passeggeri a bordo, infatti, C&T con Onde Sonore si pone l’alto obiettivo di creare un’occasione volano per la collettività per sostenere cause benefiche e associazioni nazionali ed internazionali radicate sul territorio.

Seppur concepita cinque anni fa in pieno spirito natalizio, la manifestazione è stata riproposta nell’arco dell’ultimo anno in più occasioni sulla spinta del successo raggiunto e dell’apprezzamento generale. Ultima solo cronologicamente è stata la rassegna di eventi denominata Onde Sonore Fuori Tempo, chiusasi il 24 Novembre e finalizzata al sostegno di ABC – Associazione Bimbi in Corsia – e grazie alla quale si è riusciti a raggiungere un afflusso complessivo di 430 passeggeri-spettatori per una cifra complessiva che (grazie al raddoppio di C&T) ha sfiorato i cinquemila euro.

Restando nell’ambito della beneficienza, una delle novità per quel che riguarda la proposta natalizia di Onde Sonore sarà quella di diramare il contributo derivante dalle presenze ai concerti a due diverse associazioni benefiche: la LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, a cui sarà destinato il devoluto totale di quattro giornate, e la Fondazione Telethon per la quale sarà organizzato un evento ad hoc, già in programma per il 18 Dicembre.

La raccolta fondi, come di consueto, avverrà attraverso il semplice acquisto dei biglietti passeggeri, del costo di 5 euro. L’importo del ricavato sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e verrà interamente destinato alle due cause.

Il via ai concerti natalizi sarà dato a partire dalle 18 di domenica 15 Dicembre distribuiti fino al 5 Gennaio, per un totale di cinque spettacoli della durata di circa tre ore suddivise in una doppietta di concerti. Il tutto sarà allestito sulla nave ammiraglia Elio, fiore all’occhiello della Compagnia per essere la prima nave ecosostenibile a navigare il Mediterraneo.

E sarà proprio il mare a far convergere culture musicali da tutto il mondo e da tutte le epoche: si può infatti definire poliedrico e multiforme il cartellone natalizio ideato dal direttore artistico Max Garrubba, il quale ha inserito nella proposta concertistica ben dieci gruppi musicali siciliani provenienti da ogni background musicale.

“Selezionare gli artisti per questa nuova edizione è stato impegnativo – afferma il direttore – come lo è sempre quando si ricerca il meglio. Ho operato seguendo una mia personale regola, quella delle tre “Q”: Qualità, sicuramente alta, che porti a non scendere mai a compromessi visto quanto, una kermesse di spessore, necessiti di proposte altrettanto importanti; Quoziente, inteso come intellettivo, che connota le proposte come, appunto, intelligenti e creative, bypassando tutto ciò che non è realmente un vero e valido progetto artistico; Quorum, per sottolineare come, grazie ad una scelta composita e molteplice che soddisfi i sempre più vari ed esigenti desideri del pubblico, si cerchi di raggiungere un’ancor più ampia maggioranza di consenso e gradimento, proseguendo nel trend già estremamente positivo della manifestazione.”

A spalancare le porte del festival di C&T sarà la doppietta rock con l’evento “Kiss my.. Rock” i quali protagonisti saranno i Palco/Oscenico, che faranno immergere gli spettatori in un intenso viaggio sulla linea temporale del classic rock, e i Deuce, tribute band dei Kiss.

Il “Telethon special event” sarà, invece, caratterizzato dall’ecletticità jazz/pop dall’ensemble femminile Glourius 4 per poi virare sullo spirito folk de I Cantustrittu.

Il 23 si entrerà nel pieno dello spirito natalizio con “You come down from the stars”, con l’eco gospel dei Cantica Nova Gospel Choir e i brani blues dei Blue in Blues nello spettacolo Christmax ‘n Blues.

“Usa to Africa” è, invece, il titolo dell’evento programmato per il 29 dicembre, ma sarà anche il tema del doppio appuntamento della giornata che vedrà protagonisti i Trinity Unite, proposta afro di Onde sonore e gli Horny Brothers, portatori del country-rock americano.

Per l’ultimo appuntamento, previsto per il 5 gennaio, lo spirito soul/R&B del quartetto di Alessandra Chiarello caratterizzerà la “Black Sunday” insieme al trio Matt Pascale & Walking Blues che concluderà la rassegna con note blues.

Ma il Natale organizzato dal Gruppo pensa anche al divertimento dei più piccoli con un doppio appuntamento previsto, per quest’occasione, sulla nave traghetto Telepass a partire dalle 10 fino alle 19: il 22 dicembre la presenza di Babbo Natale in nave rallegrerà la giornata dei giovani passeggeri, mentre per il giorno dell’Epifania, durante una festa all’insegna di musica e giochi saranno distribuiti dei doni da parte della Compagnia.

Entrambe le feste saranno occasione per una terza operazione di beneficienza: la somma raccolta dalle presenze dei passeggeri in nave sarà interamente devoluta alla Comunità di Sant’Egidio, impegnata nella lotta alla povertà nella città di Messina.

Sponsor etico del Natale C&T sarà ancora una volta Posto Occupato, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza della violenza di genere.

