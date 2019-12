Risanamento, pubblicata la graduatoria provvisoria per le “case D’arrigo”

E’ stata approvata e pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla sezione A.ris.Me, Agenzia per il Risanamento, la graduatoria provvisoria dei nuclei familiari residenti all’interno dell’ambito di risanamento “D”, denominato Case D’Arrigo, in via Salandra, da risanare ai sensi della L.R. 10/90, degli aventi titolo e degli esclusi all’assegnazione di alloggio.

Gli interessati, entro le ore 13 di giovedì 12, potranno produrre memorie o documenti per l’eventuale rettifica di errori. Successivamente, previa approvazione della graduatoria definitiva, si procederà all’assegnazione degli alloggi.

L’elenco a questo link: http://arisme.comunemessina.gov.it/informazioni/approvata-graduatoria-provvisoria-ambito-d-case-darrigo-via-salandra/

