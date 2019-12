Il telone a Piazza Cairoli verrà rimosso: De Luca “non sapeva” e chiede scusa. Ma è stata una vittoria dell’opinione pubblica

di Palmira Mancuso – Il nostro video in cui abbiamo mostrato la bruttura di Piazza Cairoli che sembrava un cantiere aperto, con un telone verde a recintare l’area del “Giardino delle Luci” con ingresso a pagamento non è passato inosservato al Sindaco Cateno De Luca.

Centinaia di commenti indignati e una vera mobilitazione social che, sebbene non riduce la portata politica della questione (relativamente a scelte di campo e accesso a tutti) ha costretto il primo cittadino a scusarsi.

“Mi dispiace per l’inconveniente, ma questi aspetti dovrebbero essere chiariti prima ed è giusto risolvere questa situazione”,ha detto De Luca il sindaco, affermando come nelle istanze non sia stato menzionato né il biglietto di ingresso né il telone.

L’Amministrazione, insomma, a quanto pare non ne sapeva nulla: “Abbiamo constatato che quest’area è rimasta chiusa, situazione non rappresentata nelle istanze di concessione”.

“Il Comune – spiega ancora – non ha investito un euro per l’iniziativa, se non garantendo alcuni servizi”.

In sostanza verrà rimosso il telone e il prezzo del ticket passerà da 5 euro a 2,50: con buona pace dell’associazione MessinaIncentro che certamente non ha mostrato di essere un partner affidabile per il Comune di Messina, stante la sollevazione popolare.

Certo resta da pagare per farsi fotografare con Babbo Natale e comunque ci sarà chi non potrà permettersi le leccornie offerte nel mercatino enogastronomico. Ma la piazza, almeno, resterà accessibile allo sguardo di tutti. E poi non tutte aspirano al cocchio di Cenerentola.

