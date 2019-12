Giulia Mondello: “Con il Nizza non sarà facile. Per vincere la partita dobbiamo giocare come sappiamo fare”

Importante trasferta per il Messina Volley che, nella Palestra “Vittorio Alfieri” di Nizza, affronterà la terza forza del torneo, ossia il Volley Nizza. Il match è valevole come 6ª giornata del Campionato FIPAV di Serie C femminile. La capolista, allenata da mister Danilo Cacopardo, proviene dalla convincente vittoria casalinga sul Volley ’96, mentre le ragazze di coach Sandro Prestipino si sono imposte a domicilio contro la Saracena. Di conseguenza si prevede un incontro esaltante fra due compagini composte da atlete preparate, che stanno attraversando un ottimo periodo di forma. A presentarci il match di domenica è la giovane schiacciatrice giallo-blu, Giulia Mondello: “Domenica affronteremo una squadra ben formata, che comunque conosciamo grazie ad alcune amichevoli e le partite del campionato precedente. Siamo consapevoli di poter trovare delle difficoltà, ma noi dobbiamo essere in grado di mettere in atto quello che sappiamo fare per riuscire a vincere la partita e portare a casa i tre punti”.

La banda si è inoltre soffermata su questo inizio di stagione: “Per quanto riguarda questo inizio di campionato, siamo riuscite ad ottenere cinque vittorie in cinque gare. Sono le prime soddisfazioni, ma dobbiamo essere ancora più brave e migliorare il nostro andamento, continuando ad allenarci sempre con continuità senza perdere di vista l’obiettivo sia come squadra che nei confronti del campionato, anche perché, come si è visto nelle partite precedenti, le potenzialità ci sono e dobbiamo solo metterle in atto”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it