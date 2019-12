“Misure straordinarie per ridurre i disagi alla viabilità nel centro città”, le proposte di ForuMEssina

“Una proposta che ci sembra semplice e di buonsenso quella che abbiamo voluto sottoporre all’Amministrazione”, così i membri del direttivo dell’Associazione ForuMEssina che, stamani, hanno inoltrato all’ufficio protocollo e al gabinetto del Sindaco, una pec nella quale si chiede di attuare misure straordinarie per ridurre i disagi in centro città durante il periodo delle festività.

“È essenziale pensare a come affrontare la questione inerente il traffico viario in generale e, particolarmente in un periodo come quello delle feste, fisiologicamente connotato da una frequentazione decisamente importante del centro città per la fruizione di intrattenimento stagionale, acquisti natalizi e luogo di aggregazione naturale della comunità.

Ad oggi non sembra si sia provveduto a porre in essere misure straordinarie per supportare tale incremento. Per tale ragione abbiamo scritto all’amministrazione sostenendo la già suggerita riapertura del parcheggio del Fosso di Via La Farina anche nei giorni festivi, e proponendo che sia riattivato il servizio del tram la domenica fino al termine del periodo festivo (e dunque fino alla riapertura della Via dei Mille al traffico veicolare), nonché di incentivare l’uso del parcheggio Villa Dante con una campagna di scontistica e/o l’introduzione di un biglietto unico per gli utenti che scelgono di fruirne (ticket unico per parcheggio e tram). Inoltre riteniamo sarebbe auspicabile prevedere un’azione interforze per monitorare e sanzionare severamente ogni trasgressione relativa a quanto previsto dal Codice della Strada in merito a soste e fermate dei veicoli.

Il tutto consentirebbe, a nostro avviso, di decongestionare il traffico il cui aumento è ulteriormente previsto con l’approssimarsi della Vigilia e di rendere più sostenibile la misura di pedonalizzazione prevista fino al 6 gennaio prossimo”, proseguono.

“L’auspicio è che i nostri concittadini facciano ovviamente la propria parte, mostrando una condotta responsabile e civile. Inutile girarci intorno: posteggiare in tripla fila e sovraffollare le arterie già ampiamente congestionate alla ricerca del posteggio fronte negozio non lo è di certo! Banalmente poi, una breve camminata a piedi, per chi sia nelle condizioni di farlo, può essere di enorme beneficio sia per scoprire l’offerta commerciale degli esercizi del centro che ultimo, ma non ultimo, perché, come sosteneva Ippocrate: “Camminare è la miglior medicina!”

