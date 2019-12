Avaria al serbatoio di San Filippo Sup: acqua non potabile

A causa di un’avaria all’impianto di clorazione, che consente il trattamento dell’acqua raccolta nel serbatoio “S. Filippo Superiore” prima che venga distribuita in rete nel locale omonimo villaggio, è sconsigliato l’uso della stessa per fini potabili in tutto l’abitato di S. Filippo Superiore fino all’altezza del cimitero.

I tecnici di AMAM sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità dell’apparecchiatura che consentirà di tornare alla normale fruizione dell’acqua erogata attraverso rete idrica anche per usi potabili.

Sino a nuova comunicazione, dunque, si raccomanda l’utilizzo solo per fini igienico-sanitari.

