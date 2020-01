Per “Riflessioni”, la Stagione del Clan Off Teatro: sabato 25 arriva Patres

Al Clan Off, questo fine settimana, uno spettacolo imperdibile, atteso e pluripremiato: “Patres” di Saverio Tavano, quinto appuntamento della Stagione Teatrale “Riflessioni” targata Clan degli Attori.

Sulla riva bagnata dal Mar Tirreno, un giovane Telemaco di Calabria scruta senza realmente vederlo quell’orizzonte che lo separa dal padre. L’attesa a svelare distacco, mancanza. L’attesa a tradurre desiderio, di familiarità o conoscenza. Il nostos dei greci è del resto viaggio, nostalgia, finanche dolore. Perché chi resta è orfano, ereditiere del nulla e costretto pertanto a recuperare quello scarto tra presente e passato che connota l’individuo nell’universo.

Il giovane tende le mani verso il mare. Un gesto semplice nella complessità della paralisi di chi attende. Il mare di rimando a scrutarlo, a tendergli metaforicamente la mano e a guidarlo nel cammino da compiere in una terra molte volte ostile.

L’erranza è un rischio. Specie se attendi quel pater che ti ha legato a una corda affinché non ti perdessi ed è fuggito via, inseguendo il sogno delle spiagge esotiche di Santo Domingo. E non è esattamente come aspettare Godot, ma è pur vero che l’attesa di un Ulisse senza patria e senza il coraggio della testimonianza può rivelarsi parimenti vana.

PATRES

di Saverio Tavano

con Dario Natale e Gianluca Vetromilo

regia Saverio Tavano

produzione Scenari Visibili

Premio Pradella Teatro dei Filodrammatici 2018

Miglior spettacolo Festival Inventaria 2014

Premio contro le mafie del MEI 2014

Secondo premio al Festival Teatrale di Resistenza Museo Cervi

Sabato 25 gennaio, ore 18.30 ed ore 21.30

Domenica 26 gennaio, ore 18.30

Clan Off Teatro, via Trento 4 – Messina

Info e prenotazioni al 388 811.06.18

www.clandegliattori.it alla sezione prossimi eventi

