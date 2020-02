Madonna di Lourdes, Giornata del Malato: a Messina festa solenne al Santuario (video)

Festa al Santuario Nostra Signora di Lourdes di Messina, meta di pellegrini da tutta la Sicilia e la Calabria in questo mese di Febbraio e in particolare oggi, per la 28esima Giornata del Malato.

Tra gli eventi in programma la Messa dedicata ai bambini, che dopo aver ricevuto la benedizione hanno raggiunto la grotta per l’ormai tradizionale lancio dei palloncini che abbiamo seguito in diretta:

Al termine della Solenne celebrazione, a cui ha partecipato a nome della città anche il sindaco Cateno De Luca, Fra Giuseppe Maggiore ha intervistato Monsignor Cesare Di Pietro che ha presieduto l’Eucarestia:

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it