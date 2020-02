Due liceali apriranno il congresso del partito di Unità siciliana- Le Api

Saranno i giovanissimi Ludovica e Samuele ad aprire i lavori del congresso fondativo del Partito di Unità siciliana- Le Api, in programma a Palermo sabato 15 e domenica 16.

I ragazzi, rispettivamente 14 e 17 anni , hanno scelto di assentarsi per un giorno dai banchi del liceo per poter finalmente far sentire agli adulti cosa pensano della politica, del mondo in cui stanno vivendo e di come si aspettano che lo cambino per loro, insieme a loro. La politica li interessa, leggono i giornali e seguono i notiziari, come spesso fanno molti più coetanei di quanti i grandi non credano, ma fino ad ora non era mai capitato loro che un partito, invece che parlare dei giovani, chiedesse ai giovani di parlare.”

La decisione di affidare l’apertura a due ragazzi, fuori dagli schemi di un congresso poltico, è perfettamente in linea con l’idea intorno a cui si sta costituendo il partito di unità siciliana, che nei mesi scorsi ha radunato attorno ad un tavolo blu molti movimenti, enti e associazioni di persone che hanno a cuore la Sicilia. Pur proveniendo da storie personali, professionali e politiche differenti, i presenti al tavolo blu hanno trovato fortissimi punti comuni, presto trasformati in strada maestra per questo nuovo soggetto politico.

La scelta, si legge nella mozione che verrà discussa dall’assemblea del congresso, è quella di organizzare un soggetto alternativo all’attuale assetto politico che si candidi a divenire portavoce di istanze di rinnovamento della società civile e di drastiche riforme legislative nel Parlamento regionale, nazionale ed europeo.

“Ludovica e Samuele non ci hanno anticipato il contenuto dei propri interventi, ci hanno solo detto che da tempo speravano di incontrare degli adulti che intendessero fare politica in maniera comprensibile e tangibilmente utile alla gente, senza quegli accordi e quelle riunioni romani di cui leggono e che non li interessano affatto – aggiunge Salvo Fleres, tra i fondatori del tavolo blu dei siciliani – La scelta di affidare a due ragazzi un momento importante come l’apertura dei lavori del congresso sta a testimoniare la realtà dell’interesse che noi tutti del partito di Unità siciliana- Le Api nutriamo per i giovani siciliani, a cui risponderemo delle nostre azioni politiche e a cui offriremo ogni aiuto per imparare a confrontarsi e a “fare” politica.”

