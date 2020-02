Chiuso il tombino dopo il cedimento, indagini in corso

E’ stato chiuso tra via dei Mille e Santa Cecilia il tombino che ieri ha ceduto ferendo un uomo che stava camminando in quella strada. Il pedone, che ha 57 anni, si trova ancora ricoverato in ortopedia al Policlinico e nei prossimi giorni potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico: ha infatti riportato una frattura al bacino e alle vertebre lombare e cervicale, oltre alla frattura di una caviglia e diverse contusioni. E deve comunque ritenersi fortunato vista la caduta di circa 5 metri che poteva costargli la vita.

Intanto il Comune sta eseguendo delle verifiche sui lavori Enel che avrebbero interessato l’area nel pomeriggio di ieri, anche per capire qualora si dovesse passare ad un risarcimento, chi dovrà pagare l’uomo che certamente chiederà i danni a Palazzo Zanca.

