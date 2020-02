Coronavirus, ambulanza in Tribunale a Messina: sospetti su due testimoni venute da Lodi, una avrebbe la febbre

E’ stato il giudice Mangano del Tribunale civile a segnalare e far scattare da parte della Procura le precauzioni dopo aver notato la presenza in aula di due donne, testimoni in un processo civile, provenienti da Lodi.

Secondo fonti del Tribunale una delle due donne, che hanno atteso tutta la mattina nel corridoio di Palazzo Piacentini, avrebbe la febbre.

L’allarme precauzionale messo in moto dalla Procura generale, è scattato intorno alle 15,30 e sul posto è intervenuta un’ambulanza che dovrebbe prelevare le due signore per eseguire il tampone, di cui si attendono gli esiti.

Dopo circa un’ora dalla segnalazione, l’allarme è rientrato ed il Tribunale è di nuovo accessibile.

