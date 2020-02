Coronavirus: niente sintomi per l’insegnante di San Fratello. Le famiglie coinvolte stanno bene

Niente allarmismi, così aveva esortato a fare il Sindaco di San Fratello, Dott. Salvatore Sidoti Pinto, che al ritorno a casa nel centro nebroideo di una giovane insegnate proveniente da Codogno, si è dovuto adeguare a quelli che sono i dettami del sindaco Francesco Passerini, primo cittadino del centro in provincia di Lodi. L’ insegnate insieme alla sua famiglia e alla famiglia di un suo cugino, da sabato è stata messa in isolamento volontario precauzionale.

“La ragazza viene monitorata quotidianamente – afferma il Sindaco Sidoti che è anche medico – si sta controllando la temperatura corporea tre- quattro volte al giorno, si sta continuando a fare ciò che è necessario e la situazione prosegue in tutta tranquillità”

“Siamo in continuo contatto con le autorità competenti, voglio precisare che allo stato attuale grazie a Dio non c’è assolutamente nulla, siamo semplicemente in una situazione precauzionale”. Conclude il primo cittadino sanfratellano.

Intanto anche se con un po’ di preoccupazione a San Fratello la vita scorre in allegria con l’ultimo giorno di carnevale che vede i giovani reduci da una bellissima serata svoltasi ieri sera in piazza con la premiazione della maschera più originale e bella, per continuare pomeriggio con la sfilata dei carri allegorici.

È la gioia l’antidoto alle paure spesso infondate. (M.G.)

