Al teatro Alfieri di Naso arriva “il Signor Dopodomani”

Una musicassetta e un uomo in frac interrogano la nostra vita. «Una cassetta: questo è rimasto di te: un nido di parole intrecciate false che ancora oggi spinano la memoria, sanguinandola».

Va in scena domenica 22 marzo alle ore 18:30 al teatro Vittorio Alfieri di Naso (Messina) “Il Signor Dopodomani – L’indicibile sproloquio di un condannato a vivere”, quinto spettacolo della rassegna teatrale “Il Teatro Siamo Noi – #diversamentegiovani” coordinata da Oriana Civile.

Monologo di Domenico Loddo, “Il Signor Dopodomani” vede sul palco Stefano Cutrupi, cofondatore del Teatro dei 3 Mestieri di Messina, mentre la voce è di Ada Cristiana Nicolò, la regia è firmata da Roberto Bonaventura con aiuto regia Marcantonio Pinizzotto, gli elementi scenici sono di Carlo Omodei e i costumi di Aurora Melito.

Vestito con un vecchio frac, il Signor Dopodomani parla da un lontano luogo della sua memoria. Registra un messaggio per il suo grande amore, durato un’eternità di soli tre anni e mai più dimenticato.

Ada si è portata via la sua felicità e lui ha trascorso i giorni a seguire senza più riuscire a viverseli per come avrebbero meritato. Prima che scomparisse per sempre, di lei gli è rimasta soltanto un’audiocassetta, con dentro canzoni, voci e rumori dei loro anni insieme, ultima testimonianza di ciò che era stato il loro meraviglioso amore.

Cosa si ostina a cercare, il nostro uomo in frac? Qualcosa che lo salvi finalmente da tutto quel suo immenso dolore.

È in corso la prevendita (biglietto intero a 20 euro, ridotto per under 25 anni e over 65 a 15 euro):

