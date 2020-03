Cambiamo Messina dal Basso, Intreccio di voci: riflessioni, letture, musica verso 8 marzo.

“Negli ultimi anni migliaia di donne nel mondo si sono mobilitate, tramite scioperi e manifestazioni, per lottare contro la discriminazione e la violenza di genere cui siamo quotidianamente sottoposte. Al grido di “Ni Una Menos” lottano per ottenere diritti effettivi e soluzioni per un reale sradicamento dei modelli sessisti su cui la nostra società è fondata.

Cambiamo Messina dal Basso da sempre si riconosce nelle rivendicazioni ed istanze delle migliaia di donne che combattono poter decidere sui loro corpi e sulle loro vite.

Per questo, in attesa della mobilitazione indetta dalla rete Non Una di Meno,

Giovedi, 05 marzo, dalle ore 19:00 alle 21:00 presso la sede di Cambiamo Messina dal Basso (Via Mario Giurba n.15) si terrà INTRECCIO DI VOCI.

Durante la serata, di lotta e convivialità, lasceremo che si intreccino voci del passato e del presente: letture, musica e riflessioni personali.

Accompagneranno il nostro incontro Giulia Blasi, Clarissa Pinkola Estés, Audre Lorde, Mariangela Gualtieri, Nikita Gill e molte molte altre.

Chiunque volesse potrà, durante la serata, condividere liberamente con una lettura o una riflessione personale per arricchirci vicendevolmente in vista della manifestazione messinese dell’otto marzo.”