Linosa, governo Musumeci dona le panche per la chiesa di San Gerlando

Quattordici comode panche per la parrocchia di San Gerlando a Linosa. A donarle il governo della Regione Siciliana.

«Era un impegno – dichiara il governatore Nello Musumeci – che avevo assunto, nello scorso agosto, con don Nazareno Ciotta e con la comunità locale, in occasione della mia visita nella chiesetta della più piccola delle isole Pelagie. Quelle sedie di plastica bianche e rosse, utilizzate per accogliere i fedeli durante le funzioni, infatti, stridevano, e non poco, con l’atmosfera di un luogo sacro. Da oggi non è più così».

