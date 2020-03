Coronavirus: Monsignor Accolla ai Cappellani e Operatori Sanitari, “testimonianza di carità e anelito di speranza”

L’Arcivescovo Monsignor Accolla, quale vescovo delegato della Conferenza Episcopale Siciliana, ha rivolto a cappellani delle strutture ospedaliere e operatori sanitari un messaggio in queste ore in cui tutti sono chiamati al senso di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. (foto di repertorio)

“Carissimi Cappellani e Operatori sanitari – scrive Monsignor Accolla – in questo particolare momento, in cui assistiamo al diffondersi del “coronavirus”, a titolo personale e in qualità di Vescovo delegato per la Pastorale della Salute, intendo rivolgervi un particolare e sentito grazie per il vostro impegno a servizio di tanti fedeli e concittadini.

L’epidemia in corso costringe un po’ tutti a cambiare stili di vita, suscitando, in molte persone, preoccupazioni, isolamenti e in alcuni casi smarrimento e solitudine.

Il vostro servizio audace e discreto diventa feconda esperienza di “testimonianza di carità e anelito di speranza”, coraggiosa espressione di corresponsabile partecipazione alla vita dei nostri concittadini.

Le fragilità fisiche, comportamentali e spirituali che emergono per il diffondersi dell’epidemia ci coinvolgono nel non abbassare la guardia e ci richiamano a vivere nella carità, nella preghiera e nel servizio il dono della fede che abbiamo ricevuto.

Suggerisco – ma sono certo che in molti vi siete già adoperati in tal senso – di incrementare e favorire, nel rispetto delle norme emanate dalle autorità civili, i momenti di preghiera personale all’interno dei presidi sanitari e nelle comunità ecclesiali con la recita del Santo Rosario e l’Adorazione Eucaristica.

Invocando l’intercessione della Vergine Maria, vi rinnovo i miei sentimenti di profonda e sincera gratitudine e vi benedico tutti nel Signore”.

