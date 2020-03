Coronavirus: niente funerali e messe, nuove disposizioni dell’Arcivescovo Accolla

“In conformità del Comunicato della Cei di oggi, che fa proprie le disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri entrata in vigore in data odierna, vengono sospese a livello preventivo sull’intero territorio diocesano, fino a venerdì 3 aprile, le sante messe e altre celebrazioni liturgiche, ivi comprese quelle funebri.

Per non fare mancare la preghiera per i defunti, si può celebrare il rito delle esequie davanti al carro funebre sul sagrato delle chiese o al camposanto, osservata la distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro.

I luoghi di culto possono restare comunque aperti, per consentire la preghiera personale e per implorare dalla misericordia divina la rapida cessazione di questa epidemia, la guarigione dei malati e il sostegno per l’opera del personale sanitario”

Questo il comunicato che l’Arcivescovo Mons. Accolla ha emanato per l’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it