Covid 19: Atm in liquidazione dispone misure per l’emergenza epidemiologica

I commissari liquidatori Roberto Aquila, Piero Picciolo e Fabrizio Gemelli e il Direttore Generale di Atm Natale Trischitta hanno adottato stamani un ordine di servizio per delle misure urgenti e incisive in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid 19 che sarà adottato dal 10 Marzo al 3 Aprile, in seguito anche agli ultimi eventi e alle ordinanze del Governo nazionale, regionale e locale. In particolare, per tutelare l’utenza e anche i lavoratori, visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale è stato disposto l’utilizzo delle porte centrali e posteriori per la salita e la discesa dei passeggeri a bordo dei mezzi aziendali. Decisa anche la sospensione momentanea della vendita di titoli di viaggio e le attività di verifica dei titoli di viaggio e degli abbonamenti a bordo dei mezzi aziendali, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con l’utenza (DPCM del 08.03.2020). Inoltre, sospese tutte le riunioni nei locali aziendali e adottate misure specifiche per evitare l’affollamento all’interno degli uffici aziendali (Sale di attesa, Biglietterie) mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con l’utenza.

Vengono mantenuti inoltre gli interventi di sanificazione dei mezzi e dei locali aziendali con prodotti specifici. Posizionati pure distributori di soluzione igienizzante in tutti gli ingressi dei locali aziendali. Decisa altresì la sospensione del ricevimento del pubblico in tutti gli uffici amministrativi aziendali dal 10.03.2020 al 03.04.2020. Le Portinerie (Rampa e Passo Carrabile) permetteranno l’accesso a questi uffici solo al personale dipendente nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro l.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta di ricevimento potrà essere inoltrata all’Azienda attraverso le seguenti mail:

Eventuali rapide informazioni aziendali potranno essere richieste telefonando ai numeri pubblicati sul sito aziendale.

