Diretta del Sindaco: valutare coprifuoco; come spostarsi in città?

di Mi.Bru. – La consueta diretta delle 19 del Sindaco è terminata e vi riportiamo gli aggiornamenti più utili e interessanti.

In presenza degli assessori Massimiliano Minutoli, Dafne Musolino, Alessandra Calafiore e del Vicesindaco Salvatore Mondello, presso il tavolo del C.O.C. (Centro operativo comunale della Protezione civile), sono stati chiariti tutti i dubbi sugli spostamenti permessi, a seguito dell’ultimo decreto del Presidente Conte (dpcm 9 marzo 2020, vedi qui il video e le norme principali), sulle misure riguardanti le strutture commerciali, i provvedimenti di ordine pubblico presi, numeri e contatti utili (gran parte dei quali già ricordati ieri, vedi articolo qui).

Il Sindaco ha invitato alla responsabilità tutti i cittadini ” Se l’emergenza chiuderà al Nord ma non a Sud, come qualcuno ritiene, dipende da noi”. Sono 8 casi di positività ad oggi confermati dall’ASP di Messina. Nel complesso, si tratta dei 6 casi noti fino a ieri, più due nuovi. solo due casi in Città sono stati convalidati dai laboratori dello Spallanzani di Roma e altri 4 sono stati trasmessi e in attesa. Sono quindi in tutto 6 i casi in città e 2 in Provincia.

E’ stato reso noto un nuovo numero Whatsapp disponibile per segnalazioni e in particolare utile alla Comunità dei sordomuti (3669396404).

L’Assessore Minutoli ha esposto il numero delle segnalazioni arrivate al momento al C.O.C.: 142 mail tra cui 134 autodenunce di rientro a domicilio dalle ormai ex zone rosse, tra cui quelle di molte persone che si sono rese subito disponibili per l’auto-isolamento. Si è provveduto a mettere in contatto tutti con il proprio medico generico e l’ASP di Messina. Tra gli auto-isolati e auto-denunciati risulta il Parroco che il 7 marzo scorso ha celebrato un matrimonio a cui erano presenti invitati della cittadina di Cologno Monzese (Milano).

L’Assessore Musolino ha chiarito invece le norme cui devono attenersi le attività commerciali: Possono essere sempre aperte soltanto le attività di vendita generi alimentari, farmacie e para-farmacie. Bar e Ristorazione devono essere aperte dalle 6 alle 18, non oltre. Possono continuare solo se operano un’attività di consegna a domicilio (al momento senza limitazioni di orario, tranne quelle previste dalle licenze). Come detto nell’articolo sul decreto, centri estetici e benessere devono chiudere del tutto, così come tutte le attività socio-culturali. Restano aperti comunque gli esercizi commerciali al di sotto dei 150 metri quadri di estensione (compresi parrucchieri e barbieri). Centri commerciali e mercati, e altri esercizi, purché al di sopra dei 150 mq, escluse farmacie, para-farmacie e generi alimentari, devono chiudere nei giorni festivi e prefestivi (quindi soprattutto Sabato e Domenica) . Restano aperti i supermercati perché provvedono alla distribuzione dei generi alimentari.

Primo Cittadino e Assessore chiariscono che tutti, anche per gli spostamenti in città, devono essere muniti dell’autocertificazione compilata a propria mano che chiarisce i motivi per cui ci si sta spostando. Sono fortemente sconsigliati tutti i movimenti che non derivino da queste motivazioni:

1 Comprovate esigenze lavorative.

2 Situazioni di necessità: motivi di salute, assistenza a parenti, spesa (ad esempio, per gli alimentari). Si può comunque andare negli esercizi commerciali aperti (ad esempio dal barbiere).

3 Rientro a domicilio (per chi torna da fuori Messina ad esempio).

Sono di fatto permessi i movimenti che rientrano nell’attività motoria individuale ( si può fare una passeggiata da soli, portare i bambini il parco, far passeggiare gli animali domestici, purché ci si premuri di rispettare le norme consigliate).

La Polizia Municipale ha provveduto a numerosi controlli domiciliari per assicurare il rispetto della quarantena prevista in questi casi e sta provvedendo a inserire nella città posti di blocco. E’ stato ricordato che la violazione di queste norme (comprese quelle riguardanti gli spostamenti) comporta la sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice Penale, con fino a 3 mesi di reclusione più aggravante in seguito a contagio accertato. Gli uffici comunali sono stati muniti di disinfettante e mascherine per i dipendenti. Il Primo cittadino più volte ha ripetuto che a suo avviso sarebbe necessario istituire un Coprifuoco, ad esempio dopo le 21, e che si sta valutandone la possibilità.

Il Vicesindaco Salvatore Mondello è al momento a capo del presidio a Palazzo Zanca (sede del Comune). Il Segretario e Direttore Generale del Comune ha emanato la direttiva, già operativa, per abilitare le procedure di “lavoro agile” (smart working, lavoro intelligente), in poche parole il lavoro da casa per i dipendenti. Restano chiaramente attivi, come detto ieri, gli uffici di sportello e quelli di Palazzo Satellite per l’assistenza sociale.

Ed appunto ai Servizi Sociali si è dedicata l’Assessore Alessandra Calafiore. Ha detto la responsabile con delega in quest’ambito che i servizi, seppur ufficialmente sospesi, erano di fatto attivi oggi già dalle 7:30, con l’erogazione dei servizi su richiesta degli utenti, che sono stati contattati così dagli operatori. Si è provveduto più che altro a sospendere i servizi per i casi di persone in isolamento. E’ possibile per gli utenti infatti, come oggi avvenuto, essere aiutati per l’acquisto dei farmaci, la spesa, e per essere trasportati ai centri di riabilitazione (individualmente e con il rispetto delle norme consigliate dal Ministero della Salute). Riprenderanno comunque regolarmente ad essere erogati da domani.

Il Sindaco ha ringraziato di cuore i volontari, in particolare i donatori dell’Associazione Talassemici di cui rilancia l’appello. Assieme all’Assessore Minutoli hanno poi messo in guardia da molte fake news che girano, come quelle riguardanti la presunta chiusura della Rosticceria Cucé e il contagio di un cassiere della Coop. “E’ reato di procurato allarme, state certi, vi becchiamo!” ribadisce il Sindaco.

Per ogni ulteriori informazioni viene ricordato che si può contattare la mail [email protected] e i vari numeri presenti a questo articolo, oltre al pezzo di ieri sui provvedimenti del Governo.

Nei prossimi giorni il Sindaco continuerà ad aggiornare sulla situazione, tramite la diretta facebook, ogni sera alle 19, come oggi.

