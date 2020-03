Coronavirus: gli ultimi dati in Sicilia, Catania la provincia con più contagiati

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 14 di oggi (mercoledì 11 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 83 i pazienti, di cui 24 ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti: Agrigento, 12; Catania, 41; Enna, 1; Messina, 8; Palermo, 15; Ragusa, 1; Siracusa, 3; Trapani, 2.

Intanto il Governatore Musumeci ha dichiarato di condividere l’idea di un rafforzamento delle restrizioni: «Noi condividiamo la richiesta di misure restrittive da parte della Regione Lombardia, vorremo potere avere autonomia dal governo nazionale per assumere iniziative, concordate con Roma, ma adottate a secondo delle esigenze del territorio». Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sull’emergenza coronavirus in un video pubblicato su Fb dopo la sua partecipazione a Omnibus su La7.Sono diverse le Regioni che chiedono che tutta l’Italia diventi “zona rossa” e non si esclude che il premier Conte possa varare un nuovo decreto ancora più restrittivo.

