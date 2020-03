Medici sospesi: assessore Calafiore assicura i pazienti

di Mi.Bru. – In questi giorni, come vi avevamo raccontato in questo articolo, a seguito di indagini della magistratura riguardo una presunta truffa a danno dell’Asp di Messina, erano stati sospesi alcuni medici di medicina generale, ed uno era stato arrestato.

Su questa vicenda è intervenuta oggi l’Assessore Roberta Calafiore all’interno della consueta diretta Facebook del Sindaco, a cui erano presenti anche gli assessori Minutoli e Musolino e il Vicesindaco Salvatore Mondello. Calafiore ha rassicurato i pazienti dei medici al momento dispensati dal lavoro che entro domani saranno chiamati direttamente dall’Asp e sarà comunicato loro l’avvicendamento con un medico sostituto.

Calafiore infatti ha sentito di dover rispondere pubblicamente e informare sulla questione, in quanto sono giunte moltissime segnalazioni in questi giorni, dalle quali si evinceva una certa preoccupazione degli assistiti dai suddetti.

Nel caso specifico, secondo gli Accordi Collettivi Nazionali è l’Azienda Sanitaria competente (in questo caso Asp Messina) ad avere il compito di provvedere alla sostituzione, non il Comune. I pazienti che oggi hanno chiesto informazioni all’Azienda hanno ottenuto risposta che avrebbero potuto avvalersi della struttura di Primo Intervento di Via del Vespro per assistenza in caso di urgente necessità. Evidentemente questa situazione deve aver destato preoccupazione in molti, da qui i chiarimenti di Calafiore.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it