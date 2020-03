Lo SNAMI e la UGL Messina: esecuzione screening COVID-19 mediante tampone per tutto il personale sanitario

Lo SNAMI e la UGL Messina ritengono che la protezione dal coronavirus di

tutta la popolazione messinese e siciliana non possa prescindere dalla

protezione e monitorizzazione delle condizioni di salute di tutto il personale

sanitario giornalmente in servizio in prima linea, che non può sottostare alle

regole dell’isolamento valide per tutta la popolazione, e che può solo

cercare di proteggersi nei contatti con la popolazione con i DPI forniti col

contagocce (carenti in tutta Italia) e spesso realizzati di fortuna.

I Sindacati chiedono alle istituzioni competenti di cambiare strategia rispetto

ai protocolli fin’ora vigenti, che hanno visto in ITALIA centinaia di sanitari

ammalati o peggio ancora positivi al virus, e quindi potenziali vettori

inconsapevoli di contagio. Si esorta a creare un modello messinese e

siciliano di prevenzione alla diffusione del contagio, complementare alle

disposizioni ministeriali, certamente più ambizioso ma verosimilmente più

efficace proprio grazie all’isolamento naturale dell’isola, alle nuove

disposizioni regionale sulla chiusura dei traffici in entrata ed uscita dall’isola,

ed alla luce dei “relativamente pochi” casi ancora registrati sul nostro

territorio.

Notizie di cronaca ci informano infatti sulla costante esecuzione di tamponi

ai giocatori di calcio asintomatici, che tutti sappiamo valere milioni per le

loro squadre. Nessun sanitario senza sintomi è ancora stato sottoposto a

screening.

Ma quanto vale, ai “tempi del coronavirus”, la salute di un

sanitario per la popolazione, in termini di salute e di impatto economico

locale e regionale se non si contribuisce a bloccare immediatamente la

diffusione del virus e fare ripartire “la vita” in Sicilia….forse meno?

In tutela della cittadinanza, del personale sanitario operante sulle

ambulanze, e più in generale di tutti i sanitari che lavorano in prima linea

sul territorio lo SNAMI e la UGL MESSINA chiedono l’applicazione di un modello di screening per il coronavirus, mediante esecuzione frequente di tamponi per tutto il personale in servizio, e successivo allontanamento dal servizio in caso di positività, ancorchè asintomatici.

