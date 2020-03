Coordinamento Regionale Più Europa: “si mobilita la Sicilia della solidarietà”

Nel pieno dell’emergenza “corona virus” la Sicilia della solidarietà si sta mobilitando.

“Accogliamo con entusiasmo la notizia della mobilitazione delle imprese di costruzioni edili dell’Ance Sicilia, impegnate a dare una mano al sistema sanitario regionale. Proprio oggi, infatti, sono arrivati i primi respiratori polmonari acquistati dall’Ance Sicilia per i nostri ospedali”. – scrive in una nota il Coordinamento siciliano di Più Europa.

“Un’iniziativa questa che ci riempie di orgoglio e di speranza. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, in piena crisi corona virus, il gesto dell’Ance Sicilia acquista ancora di più valore. La Sicilia produttiva si mette in gioco ancora una volta a sostegno di tutti.

Ci auguriamo che iniziative come quella promossa dell’Ance Sicilia possano essere presto seguite da altri, per far sentire ancora di più di essere comunità attiva e responsabile.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it