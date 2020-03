Covid19, dall’Asp un camper per eseguire i tamponi: La Paglia chiude a De Luca, “il Sindaco non è organo sovraordinato al Direttore Generale di una Azienda Sanitaria”

Verranno sottoposti a tampone i pazienti espressamente invitati all’effettuazione dell’esame da parte del servizio di prevenzione, in quanto rispondenti ai criteri clinici ed epidemiologici di esame;.tale iniziativa rientra tra quelle messe in campo dall’ASP per il contrasto alla diffusione dell’epidemia Covid 19 già operativa sull’intera provincia anche tramite prelievi domiciliari effettuati nei giorni scorsi in città e nei distretti della provincia di concerto con il servizio 118.