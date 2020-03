Diffusione Covid19: il Prefetto Librizzi, “in città due pattuglie di militari a supporto delle forze dell’ordine”

Da lunedì ci sanno anche i militari dell’Esercito ad affiancare Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza nei controlli degli spostamenti limitati dai drecreti di contenimento per la diffusione del Covd19. A ufficializzare la notizia è lo stesso Prefetto Librizzi che ha comunicato che si è svolta ieri una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica esteso alla partecipazione del responsabile militare dell’operazione strade sicure al fine di esaminare la possibilità di impiegare una aliquota dei militari assegnati a questa provincia per rafforzare i servizi di contrasto interforze per il contenimento della diffusione del coronavirus già in atto da parte delle forze di polizia.

Nel corso della riunione il prefetto ha disposto la rimodulazione dei servizi in corso svolti dal personale militare dell’operazione “Strade Sicure” nell’ambito del comune capoluogo.

Al riguardo il responsabile dell’operazione strade sicure ha messo a disposizione due pattuglie automontate che saranno impiegate a partire da lunedì prossimo in supporto ai controlli svolti dalle forze dell’ordine nei principali punti nevralgici di snodo cittadini.

Le modalità di attuazione del servizio saranno disciplinate con apposita ordinanza del Questore.

Il Prefetto Librizzi ha ingraziato il responsabile dell’operazione strade sicure per il supporto che verrà fornito e che contribuirà a potenziare il sistema di controlli per contrastare la diffusione del contagio.

