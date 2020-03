Coronavirus, nessun “controesodo” sullo Stretto: lo dicono i numeri

di Palmira Mancuso – I numeri dei passaggi sullo Stretto raccontano altro rispetto all’allarme innescato dalla politica dopo la circolazione di immagini di auto in fila in attesa di imbarcarsi.

Un report dei passaggi sui vettori privati, mostra come il numero dei mezzi da Villa San Giovanni a Messina, sia addirittura sceso rispetto al giorno precedente. Quindi nessun “effetto controesodo” dell’ordinanza firmata dai ministri Speranza e Lamorgese.

Infatti se è chiaro il calo drastico dei passaggi (già intorno al 70%) ricordiamo che il 19 marzo c’è stato il blocco del governatore Musumeci, con la successiva polemica sul numero delle corse, e il 20 marzo il ritorno a 4 corse giornaliere.

Tratta Partenza Auto Passeggeri

MES – VSG Ven 13/03/2020 409 1697

MES – VSG Sab 14/03/2020 240 1255

MES – VSG Dom 15/03/2020 211 763

MES – VSG Lun 16/03/2020 351 1146

MES – VSG Mar 17/03/2020 271 990

MES – VSG Mer 18/03/2020 271 936

MES – VSG Gio 19/03/2020 161 691

MES – VSG Ven 20/03/2020 236 707

MES – VSG Sab 21/03/2020 134 382

MES – VSG Dom 22/03/2020 123 310

numero totale vetture 2407 numero totale passeggeri 8877

Tratta da Villa San Giovanni a Messina

VSG – MES Ven 13/03/2020 veicoli 704 passeggeri 2760

VSG – MES Sab 14/03/2020 414 1645

VSG – MES Dom 15/03/2020 469 1384

VSG – MES Lun 16/03/2020 434 1372

VSG – MES Mar 17/03/2020 417 1260

VSG – MES Mer 18/03/2020 349 902

VSG – MES Gio 19/03/2020 264 923

VSG – MES Ven 20/03/2020 260 729

VSG – MES Sab 21/03/2020 319 739

VSG – MES Dom 22/03/2020 239 551

Numero totale vetture 3869 numero totale passeggeri 12265

Difficile fare polemica politica sui numeri: del resto i controlli da e per muoversi anche da città a città (adesso impediti dall’ultimo DPCM) erano già in atto da quando è stato emanato il primo decreto con cui si stabiliva che le regole di contenimento riguardavano non più le sole zone rosse ma tutto il territorio italiano.

E dunque, le foto sono false? Assolutamente no. Ma la fila si è creata in attesa di imbarcare e permettere i controlli e il termoscanner. E’ probabile che si sia avuta una concentrazione nell’ultima corsa, ma i numeri dicono che le auto in transito da Villa San Giovanni a Messina sono state 239. Meno di sabato.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it