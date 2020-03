Coronavirus: Mons. Accolla affida la città di Messina alla Madonna della Lettera

Mons. Giovanni Accolla in comunione con Papa Francesco e la Chiesa Italiana, oggi alle ore 11 in occasione della solennità dell’Annunciazione del Signore, presiederà la celebrazione eucaristica dal Santuario di Montalto di Messina per impetrare la materna intercessione della Madonna della Lettera, veloce ascoltatrice, in questo momento di particolare prova.

Al termine della celebrazione, l’arcivescovo reciterà la preghiera dell’Angelus e l’atto di affidamento alla Beata Vergine Maria. Tutto il clero, i religiosi e i fedeli laici dell’arcidiocesi sono invitati ad unirsi spiritualmente alla preghiera anche attraverso i mezzi di comunicazione.

La celebrazione sarà trasmessa sui canali RTP (canali 17, 517 e 646) e GDS-TV (canale 72) oltre che sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi.

