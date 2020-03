Coronavirus, un caso positivo a Lampedusa

Era rientrata da Milano lo scorso 10 marzo da Milano ed assieme al compagno si era messa in quarantena.

La donna è stata sottoposta al test nella giornata di ieri, praticamente quasi in coincidenza con la fine della quarantena alla quale si è subito sottoposta non appena ha messo piede sull’isola. Il suo compagno è risultato negativo.

Il sindaco, Totò Martello ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini: “Non ha avuto contatti con nessuno”.

Rimane da capire, però, delle altre persone che erano sull’aereo assieme alla donna. Appare verosimile che le autorità preposte, adesso, stiano contattando tutte le persone che il 10 marzo scorso si trovavano sull’aereo insieme alla coppia.

