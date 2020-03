Banca dati per l’attraversamento dello Stretto: ecco cosa prevede l’ordinanza

Le società di navigazione avranno tempo fino a lunedì per mettere in pratica quanto previsto dall’ultima ordinanza del Comune di Messina, firmata dal Sindaco e che riguarda l’uso di una banca dati per il controllo dei passeggeri in transito nello Stretto.

E’ stata infatti pubblicata la nuova ordinanza che disciplina l’attraversamento tramite un’app acquisita dalla società SalesForce.com Italy srl con sede in Milano P.zza Meda,

per il monitoraggio dei viaggiatori che da Reggio Calabria e Villa San Giovanni attraversano

lo stretto per raggiungere la Sicilia e viceversa, al fine di consentire da remoto di verificare

l’esistenza delle motivazioni che, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali e

dalle ordinanze Presidenziali , legittimano gli spostamenti delle persone dentro e fuori la regione Sicilia, transitando dal territorio comunale della città di Messin.

La società ha fornito al Comune di Messina la suddetta App e web – application “senza alcun onere finanziario per il Comune e per la durata di un mese dal 26 marzo 2020 al 25 aprile 2020 e al solo scopo di contribuire alle misure di contenimento del

diffondersi del virus COVID-19”.

Ecco il testo dell’ordinanza:

“Con Ordinanza contingibile e urgente n. 80 di ieri, giovedì 26, ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020. Attraversamento dello Stretto di Messina nella notte del 22 marzo 2020; violazione del divieto di trasferimento e spostamento di cui all’Ordinanza del Ministro dei Trasporti e dell’Interno del 22 marzo 2020.

Revoca Ordinanza Sindacale n. 75 del 24 marzo 2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per l’attraversamento dello Stretto, IL SINDACO CATENO DE LUCA ha disposto:

1) di revocare l’Ordinanza n. 75 del 24 marzo 2020.

2) Le Società che gestiscono, a qualsiasi titolo e condizione di mercato, il servizio di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro, sono tenute ad utilizzare la banca dati che viene messa a disposizione da parte del Comune di Messina per il servizio di: a) Registrazione del passeggero; b) Acquisizione della dichiarazione delle motivazioni dello spostamento; c) Acquisizione della verifica della dichiarazione delle motivazioni dello spostamento da parte del Dipartimento di Protezione Civile di Messina;

3) L’emissione del titolo di viaggio è condizionata al perfezionamento della procedura di prenotazione on-line come articolata nei punti precedenti.

4) Per i passeggeri viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” la procedura di registrazione e prenotazione on-line verrà eseguita solo la prima volta senza bisogno di ripetere la procedura giornalmente. Le Società che gestiscono, a qualsiasi titolo e condizione di mercato, il servizio di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro sono obbligate a garantire la riserva di posti, sempre in via prioritaria, per i passeggeri che rientrano nelle previsioni normative da soddisfare, con particolare riferimento a tutti coloro che lavorano nell’area dello Stretto (Forze dell’Ordine, operatori della sanità, operatori della giustizia, Forze Armate) e sono impegnati nell’ambito dei servizi essenziali.

5) Alle Società che gestiscono, a qualsiasi titolo e condizione di mercato, il servizio di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro, di dare massima diffusione attraverso i media ed i social media, delle modalità per il trasporto sopra indicate a partire da domani, sabato 28 marzo 2020.

6) I passeggeri che dovranno attraversare lo stretto, dovranno inserire le informazioni di cui al punto 2a e 2b, attraverso le app e/o il portale messo a disposizione dal Comune di Messina, nella banca dati, entro e non oltre 24 ore prima dall’orario previsto di partenza;

7) Il Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Messina dovrà provvedere a contattare i Sindaci dei comuni della destinazione di arrivo, una volta acquisite dalla banca dati le informazioni di cui ai punti precedenti.

IL SINDACO avverte le Società che gestiscono, a qualsiasi titolo e condizione di mercato, il servizio di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro, dovranno provvedere a dare esecuzione della presente Ordinanza entro il termine del giorno lunedì 30 marzo 2020, alle ore 21.00. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. La presente Ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it