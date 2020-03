Covid 19, Assistenza psicologica gratuita: numeri e contatti in Italia e a Messina

Di Michele Bruno – Durante questa emergenza è chiaro che l’ansia e la paura, il non poter uscire e quindi la mancata socialità, creano problemi in molte persone, soprattutto in quelle già affette da disagi psicologici. Quello di poter dare assistenza psicologica a tutti quelli che ne hanno bisogno, meglio ancora se gratuita, deve essere un principio cui tendere. Anche a costo di fare qualche sacrificio, è necessario restare uniti ed aiutare i più fragili in nome della solidarietà.

Il Governo ha già previsto delle iniziative realizzate proprio grazie agli psicologi e alle associazioni che li riuniscono. Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e la Società psicanalitica italiana hanno infatti reso disponibili alcuni servizi di consulto gratuito telematico per far fronte alle necessità di chi ha più bisogno.

A questo numero si aggiungono quelli di altre associazioni No-profit che stanno cercando di aiutare in questo momento difficile, come Gruppo Abele di Don Luigi Ciotti, Croce Rossa, Codacons, Telefono Amico, Il Progetto “Lontani ma Vicini” di Diregiovani.it.

A Messina gli psicologi e psicoterapeuti del Centro di ricerca e di intervento psicologico (Cerip) dell’Università di Messina si mettono al servizio degli studenti dell’Ateneo, dei loro familiari e di tutta la cittadinanza per fornire suggerimenti psicologici pratici per affrontare preoccupazioni, paure e incertezze. Il numero di telefono dedicato è 3295457990. Oppure si potrà usare l’account skype “Cerip Unime”. Sul sito del Cerip ogni settimana vengono riportati i nominativi dei professionisti che danno il loro supporto gratuitamente.

Il laboratorio psicanalitico “Vicolo Cicala” e l’associazione “Sostieni un paziente a distanza” offrono un servizio telefonico gratuito per il supporto psicologico attivo dal lunedì al sabato.

Questi sono i numeri:

3467347228 lunedì 17.00/18.00, martedì h.18.00/20.00,

3534058974 lunedì 01.00/02.00, mercoledì h. 01.00/02.00, venerdì h.01.00/02.00

3397552120 martedì 9.00/12.00, sabato h.9.00/12.00, domenica h.10.00/11.00

3479361803 martedì 15.30/17.00, mercoledì h. 15.30/17.00

3478629850 mercoledì h.9.00/11.30, venerdì h.8.00/10.00

3470655137 giovedì h.18.00/20.00, domenica h.18.00/19.00

3497842436 venerdì h.17.00/20.00

E’ attivo inoltre dal 25 Marzo, come detto qualche giorno fa durante la diretta Facebook del Sindaco dal Presidente Dottoressa Valeria Asquini, il servizio di assistenza psicologica prestato dagli operatori della Messina Social City, la partecipata del Comune che si occupa dei servizi sociali. E’ possibile fare richiesta per il supporto usufruendo del numero e la pec mail dell’azienda.

Per diffondere informazioni utili ai cittadini anche la pagina facebook Rete 34+ nata spontaneamente per raccogliere in un canale le attività solidali della città.

Aggiorniamo anche i numeri relativi alla VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE

I centri antiviolenza continuano l’attività e sono pronti a sostenere le donne vittime di violenza maschile.

Messina

CeDAV Centro Donne Antiviolenza. Contatti: 3452630913 (chiamate, sms e WhatsApp);

e-mail a [email protected]; Facebook CEDAV Onlus

A Messina e a Gaggi

La Evaluna Onlus risponde sia su invio delle chiamate dal 1522 che direttamente h24 al numero 3476993034 disponibile anche su WhatsApp e messanger

Villafranca Tirrena

UNA DI NOI Onlus Il centro antiviolenza: l’accoglienza telefonica al numero 3426239473.

Capo d’Orlando e Brolo

Pink Project

0941054182

3478987147

San Piero Patti

La Clessidra

3311641974

Barcellona P. G.

Frida Onlus

3279879516

Roccalumera

Al tuo fianco

3296235252

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it