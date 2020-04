Coronavirus, così l’aggiornamento nelle nove province della Sicilia: 20 i decessi a Messina

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (giovedì 2 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 95 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 71 (20, 4, 5); Catania, 486 (154, 21, 37); Enna, 226 (133, 1, 11); Messina, 289 (121, 14, 20); Palermo, 250 (78, 23, 9); Ragusa, 40 (9, 3, 2); Siracusa, 71 (36, 24, 6); Trapani, 78 (25, 0, 2).

In Sicilia rispetto a ieri si è registrato un aumento di +73, mentre in prov di Messina di +4 casi. L’ultimo decesso in ordine di tempo si è registrato al Policlinico: si tratta di un uomo originario di Salina.

