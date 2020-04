Coronavirus: 11 nuovi casi a Messina, 3 deceduti in più di ieri

Nella città dello Stretto continua il trend positivo di un numero di affetti che, se pur continua a salire, rallenta rispetto a qualche settimana fa: infatti, rispetto a ieri, a Messina si registrano 11 casi di Coronavirus in più, 300 in tutto. Non ci sono stati nuovi guariti, invece, mentre sono decedute tre persone: una donna di 85 anni presso il Papardo, un uomo di 64 anni che si trovava al Policlinico e un’altra donna di 83 anni che era ricoverata al “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Questa la situazione nelle nove province siciliane: Agrigento, 97 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 73 (20, 4, 6); Catania, 500 (174, 21, 38); Enna, 245 (139, 1, 11); Messina, 300 (128, 14, 23); Palermo, 255 (76, 24, 11); Ragusa, 40 (7, 3, 3); Siracusa, 76 (40, 24, 6); Trapani, 78 (24, 1, 2).

I DECESSI DI OGGI – Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana informa che una donna di 85 anni è deceduta presso l’ospedale “Papardo” di Messina e una donna di 83 anni è deceduta presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, entrambe per insufficienza cardiorespiratoria ed entrambe già affette da altre patologie e risultate positive al Covid-19.

Inoltre, un uomo di 64 anni, pure lui positivo al Covid-19, è deceduto al Policlinico “G. Martino” di Messina.

Le Aziende hanno provveduto ad avvertire i familiari ed esprimono loro la propria vicinanza. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 23 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono 14. Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.