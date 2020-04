Mondello “attività chiuse la domenica e droni pronti”; Calafiore “Stasera avviso commercianti Family Card”

di Michele Bruno – Oggi ha avuto luogo come al solito la consueta diretta sulla pagina del Sindaco, con un po’ di ritardo rispetto all’orario usuale (18:45), e senza la presenza dello stesso. E’ stata infatti condotta dal Vicesindaco Salvatore Mondello con la collaborazione dell’Assessore Massimiliano Minutoli e dell’Assessore Alessandra Calafiore.

il Vicesindaco ha comunicato che “in rispetto dell’ordinanza 104 del Presidente della Regione Sicilia sarà disposta la chiusura domenicale delle attività commerciali, generi alimentari compresi, escluse edicole e farmacie.” Ricordiamo tutti la querelle tra il Sindaco De luca e il Presidente della Regione Musumeci, che vedeva il sindaco schierato sulla volontà dell’apertura della domenica.

Stasera, come tutti coloro che seguono le dirette in questi giorni sapranno, ci sarà il presidio del Primo Cittadino alle 20:30 alla Rada San Francesco. Mondello ha tenuto ad esortare i messinesi e sostenitori del Sindaco “a stare a casa e non andare alla Rada, per l’incolumità generale”. Fa poi sapere di un messaggio dal Sindaco che ha avvertito che non sarebbe arrivato a partecipare alla diretta perché impegnato alla Rada.

L’Assessore Calafiore ha dato la notizia che “Stasera sarà diffuso l’avviso pubblico per l’utilizzo dei buoni spesa Messina Family Card. Si tratta della pubblicazione della procedura di applicazione all’iniziativa da parte dei commercianti e delle aziende: attraverso l’app gli esercenti si potranno collegare e scaricare i dati riguardanti la propria attività commerciale e compilare la convenzione di accordo con il Comune attraverso un modulo disponibile. la durata di validità dell’iniziativa si estenderà fino al 31 Maggio 2020, salvo proroga.”

Calafiore ha precisato che ci sono delle condizioni da rispettare per i commercianti: “ci si impegna ad accettare l’utilizzo dei buoni in luogo dei contanti senza riserve e a verificare la corrispondenza tra il codice a barre sul coupon online o sulla sua versione cartacea ed il nominativo dell’acquirente“.

Chiarisce che è “preferibile l’uso del coupon per gli acquirenti per evitare movimenti in città non necessari.” Sono questi i prodotti vendibili all’interno dell’iniziativa: “beni alimentari e di prima necessità come bevande analcoliche, prodotti per l’infanzia, per animali e per la pulizia e l’igiene personale. Sono esclusi tabacchi, alcoolici, scommesse e ricariche telefoniche”. Ci tiene infine a specificare che “Il pagamento da parte del Comune avverrà rapidamente entro 30 giorni” per fugare le preoccupazioni di alcuni esercenti.

Minutoli fa, al solito, il punto sui contagi a Messina: “306 (+ 6 casi confermati), 130 ricoveri, 14 guariti, 24 deceduti, dato alle ore 11 comunicato da Asp ( e Qui il report della Regione).”Informa poi che “18 maschere sono state consegnate al Policlinico grazie alla ditta Max Point (sono mascherine realizzate a partire da quelle sportive prodotte da Decathlon) ed è stato aggiunto un ulteriore numero per chiamare la Protezione Civile comunale (qui trovate il numero aggiunto recentemente e qui tutti i numeri utili e mail.)”. Alla fine del suo intervento ringrazia cittadini e aziende per tutte le donazioni.

il Vicesindaco ha fatto a conclusione della diretta il punto sui Droni: “In questi giorni io e l’amministrazione ci siamo impegnati ad accertarci che la questione fosse fattibile sotto questi tre punti: norma, tecnica ed economia. Al pensiero ci pensa il Sindaco, lui è sempre più veloce degli altri. Dal punto di vista economico non è necessario reperire fondi. Il Comune ha la sua disponibilità. Chiarito il balletto di competenze tra Enac e Polizia adesso sappiamo che c’è la possibilità di utilizzare i droni. Siamo in linea con i termini della normativa. Ci doteremo di una flotta di 3 piccoli droni e uno grande, dotati di una camera con zoom ottico, termocamera (per controllare la temperatura dei soggetti), cassa acustica (con la voce del Sindaco). Le attività saranno concordate con la Polizia Municipale e guidate da uno specialista“.

