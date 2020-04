Covid Team: ultimato intervento casa di riposo “San Martino”

Il Covid Team istituito presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina ha ultimato le operazioni di sgombero della casa di riposo “San Martino” di Messina, di ricollocazione degli ospiti risultati negativi e di ricovero di quelli positivi.

Presso la casa di riposo “San Martino”, completata l’analisi dei tamponi, sono risultati positivi al coronavirus 5 ospiti, che sono stati ricoverati presso il Covid Hospital del Policlinico di Messina. Si precisa che una sesta persona, anch’essa positiva, era stata ricoverata nei giorni scorsi e – come già comunicato con nota del 4 aprile u.s. – era purtroppo deceduta in ospedale. È risultata negativa, invece, un’anziana che era stata condotta al triage infettivologico la scorsa notte.

Lo screening sul personale ha inoltre permesso di rilevare altri 2 casi positivi.

La struttura è stata sgomberata. I restanti 6 ospiti risultati negativi sono stati sistemati presso un’altra residenza cittadina, dove viene garantita loro la necessaria assistenza. Si procederà ora alla sanificazione della casa di riposo “San Martino”.

È proseguito, inoltre, il lavoro del coordinatore per l’emergenza Covid-19 nell’area metropolitana, dott. Giuseppe Laganga, il quale ha disposto già in mattinata un monitoraggio delle case di riposo censite a Messina e provincia, sulle condizioni di salute degli ospiti e del personale (effettuando i tamponi rino-faringei) e la verifica del rispetto delle disposizioni ministeriali relative all’epidemia. Il numero delle strutture individuate è salito ad oltre 100. È stato altresì inviato alle case di riposo un vademecum sulle misure di prevenzione da adottare.

