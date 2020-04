Covid19: a Messina nuovo focolaio alla casa di riposo “San Martino”

Positivi sei ospiti della casa di riposo “San Martino”. Il Covid Team istituito presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina, su input dell’Assessorato regionale alla Salute, ha disposto una serie di interventi riguardanti la casa di riposo “San Martino” di Messina e, più in generale, tutte le strutture per anziani censite in città e provincia.

Presso la casa di riposo “San Martino”, ultimata l’analisi dei tamponi, sono risultati positivi al coronavirus 6 ospiti, che sono stati ricoverati presso i Covid Hospital di Messina. Positivo anche una delle 9 unità di personale. Lo screening sui dipendenti verrà completato nelle prossime ore.

La struttura è stata sgomberata. I 6 ospiti risultati negativi sono stati sistemati presso un’altra residenza cittadina, dove viene garantita loro la necessaria assistenza. Si procederà ora alla sanificazione della casa di riposo “San Martino”.

Il Coordinatore per l’emergenza Covid-19 nell’area metropolitana, dott. Giuseppe Laganga, ha inoltre disposto un monitoraggio sulle circa 70 case di riposo censite a Messina e provincia, sulle condizioni di salute degli ospiti e del personale (effettuando i tamponi rino-faringei) e la verifica del rispetto delle disposizioni ministeriali relative all’epidemia. È stato altresì inviato alle strutture un vademecum sulle misure di prevenzione da adottare.

