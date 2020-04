Derubato DonHaus, con scorte alimentari per i bisognosi: Puglisi Rossitto: “Consegne garantite anche oggi”

“Questa notte hanno derubato donHaus portando via spesa. Ora ci sono i carabinieri.

Per oggi dobbiamo sospendere le consegne per le famiglie che avevamo programmato

Famiglie, state tranquille, non ci fermeremo. Dateci qualche ora per riorganizzarci”. E’ la stessa Presidente Cristina Puglisi Rossitto che rassicura famiglie e volontari che ruotano intorno all’iniziativa DONHAUS, attiva sul territorio da diversi mesi ormai, nella sede dell’Associazione “Gli invisibili Onlus” in via Croce Rossa 49.

Trafugati alimenti da destinare alle famiglie bisognose inserite in un progetto che prevede che queste stesse persone bisognose in cambio offrano il loro tempo come volontari nella sede degli invisibili.

Sul luogo stamattina i Carabinieri che hanno raccolto le informazioni necessarie sul furto subìto.

“Gli Invisibili non si fermano. Consegne garantite alle famiglie anche oggi”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it