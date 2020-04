Da maggio in Italia, per la prima volta, saranno prodotte anche mascherine Ffp2 e Ffp3, quelle piu’ protettive, che saranno distribuite ai sanitari impegnati in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.

“Con l’AID, Agenzia Industrie Difesa, abbiamo avviato un progetto di riconversione di un nostro stabilimento che da maggio trasformera’ le sue linee produttive per fornire mascherine: 200mila al giorno, sei milioni in un mese”. (ANSA)

