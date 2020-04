https://familycard.comune.messina.it/sicare/buonispesa_login.php

E’ questo il link al quale richiedere il buono spese del Comune di Messina, attivo dalle 8.30 di Sabato 10 Aprile.

Chi non può compilare la scheda online può recarsi alle sedi delle circoscrizioni, l’Assessore Calafiore precisa però, di andare alle circoscrizioni solo per urgenti motivi e se proprio non se ne può fare a meno, evitando cosi di esporsi a rischi.

fac-simile della scheda :

